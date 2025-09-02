Erdoğan: Zengezur Koridoru Bölgeyi Canlandıracak, Ekonomide Güçlü Dönüş

Erdoğan'dan Zengezur Koridoru ve Bölgesel Barış Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için gittiği Çin'in Tiencin şehrindeki temaslarının ardından yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Zengezur Koridoru'na ilişkin olarak bölgesel barışın sağlanmasıyla birlikte özellikle ulaşım ve ticarette önemli hareketlenme yaşanacağını vurguladı.

Erdoğan'ın sözleri: 'Barışın sağlanmasıyla bölgemizdeki, burası çok önemli, kara ve demiryolları hareketlenecek, sınır kapıları açılacak, ticaret başta olmak üzere birçok alan olumlu etkilenecek.' dedi.

Emine Erdoğan'ın Gazze mektubuna ilişkin değerlendirme

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği Gazze'deki insani krize ilişkin mektubun dünya basınında geniş yankı bulduğunu belirtti. Hatırlatılan bölümde Hanımefendi'nin Melania Trump'a 'Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti, Gazze'deki insani kriz için de göstermesi' çağrısına dikkat çekildi.

Erdoğan, bu girişimi bir anne duyarlılığıyla değerlendirdi: 'Şair ne diyor, benim de şiir kasetlerimden bir tanesinde bu mısralar yer alır, 'İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar.' Buradan hareketle anne kalbi hem narindir hem güçlüdür.' dedi.

Türkiye'nin Gazze diplomasisinin insani ve vicdani dili uluslararası ilişkilerde etkili kılabileceğini söyleyen Erdoğan, Batı'nın Gazze'ye yaklaşımına tepki göstererek insani yardımların artırılmasını istedi: 'Bu yavruların hali ortada. Bu nedenle biz herkesten, bütün Batı'dan bu insani yaklaşımı bekliyoruz. Biz kan ve gözyaşı bütün coğrafyalarda dinsin istiyoruz.'

Güney Kafkasya'da barış umudu ve liderlerle görüşmeler

Erdoğan, Güney Kafkasya'nın özlediği barışa kavuşacağına inandığını belirterek 8 Ağustos'ta Beyaz Saray'da atılan parafların Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecine hız kazandırdığını söyledi. Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmelerde iki liderin 'aynı noktada' olduğunu gördüğünü aktardı.

Erdoğan, Zengezur Koridoru meselesinde herhangi bir sıkıntı ya da farklılık bulunmadığını, Aliyev'in bu konuda daha kendinden emin olduğunu ifade etti. Ayrıca 'Barışın sağlanmasıyla bölgedeki kara ve demiryolları hareketlenecek, sınır kapıları açılacak, ticaret başta olmak üzere birçok alan olumlu etkilenecek. Bundan bizim de müspet etkilenmemiz söz konusu.' değerlendirmesini yaptı ve Rusya ile İran'ın ilerleyen dönemde kaygılarının yersiz olduğunu anlayacağını ekledi.

Muhalefet, Sinop'taki testler ve CHP eleştirisi

CHP'nin yeni yönetimi ve muhalefet konusundaki soruya yanıt veren Erdoğan, 'Türkiye'deki kronik muhalefet sorunu çözülmüş değil' diyerek CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdürdü. Erdoğan, parti içi meselelerine çözüm üretemeyen siyasi yapıların ülke sorunlarına çare olamayacağını belirtti.

Sinop'ta ROKETSAN tarafından geliştirilen normal menzilli füzelerin ve Delta V'nin atışlarının yapıldığını aktaran Erdoğan, daha uzun menzilli füzeler için farklı coğrafyalarda çalışmaların sürdüğünü söyledi. Sinop'taki balıkçılığın son 3-4 yılda 'beş misli büyüdüğünü' ve Sinoplu balıkçıların Japonya'ya Türk somonu ihracatı yaptığını vurguladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'balıklar strese giriyor' açıklamasına ise sert tepki gösterdi.

Ekonomi: Büyüme, enflasyon ve rezervler

Erdoğan ekonomideki gelişmelerin olumlu olduğunu, son 2-3 aylık dönemde güçlü bir olumlu döngüye girildiğini söyledi. İkinci çeyrek büyüme rakamlarına değinerek, 'yüzde 4,8'in oldukça güçlü bir büyüme' olduğunu belirtti.

Tarım sektörü dışındaki pek çok alanda güçlü büyüme olduğunu, işsizlik oranlarının tek haneye indiğini ve rezervlerin rekor düzeyde olduğunu ifade etti. Enflasyondaki düşüşün devam ettiğini ve yıl sonunda hedeflere uygun bir rakamla kapanacağına inandığını söyledi.

Erdoğan'ın ekonomik vurguları: 'Kişi başı milli gelirde muhtemelen bu sene Dünya Bankası tanımına göre üst gelirli ülkeler grubuna girmemiz oldukça muhtemel. Enflasyonda yılı hedeflerimize uygun bir rakamla tamamlayacağımızı düşünüyoruz.' Ayrıca, Cuma günü itibarıyla rezervlerin '178 milyar doların üzerinde' olduğunu ifade etti.

Erdoğan, reel sektörün rahatlaması, ihracat ve yatırımların artması için yoğun çaba gösterdiklerini, hayat pahalılığıyla mücadelede samimi olduklarını ve olumlu ekonomik trendin süreceğini belirterek sözlerini tamamladı.