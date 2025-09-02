Erdoğan: Zengezur Koridoru Ulaşım ve Ticareti Canlandıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zengezur Koridoru ile kara ve demiryollarının canlanacağını, sınır kapılarının açılacağını ve ticaretin olumlu etkileneceğini söyledi.