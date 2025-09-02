Erdoğan: Zengezur Koridoru Ulaşım ve Ticareti Canlandıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Zengezur koridoru) Barışla bölgemizdeki, kara ve demiryolları hareketlenecek, sınır kapıları açılacak, ticaret başta birçok alan olumlu etkilenecek" dedi.
Erdoğan, söz konusu koridorun bölgedeki ulaşım ağları ve ticari ilişkiler üzerinde belirleyici bir etki yaratacağına dikkat çekti.
Beklenen etkiler
Kara ve demiryolları: Hareketlenecek.
Sınır kapıları: Açılacak.
Ticaret: Başta ticaret olmak üzere birçok alan olumlu etkilenecek.