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Ereğli Balık Hali'nde Mezadı Hareketliliği Devam Ediyor

Kocaeli Ereğli Balık Hali'nde balık mezadı sürerken, vatandaşlar taze balıklara erişim sağlıyor. Fiyatlar değişkenlik gösteriyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 11:25
Ereğli Balık Hali'nde Mezadı Hareketliliği Devam Ediyor

Kocaeli Ereğli Balık Hali'nde Balık Mezadı Hareketliliği

Marmara Bölgesi'nin en büyük toptan su ürünleri satış noktalarından biri olan Ereğli Balık Hali'nde balık mezadı hareketliliği devam ediyor. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yer alan bu haliyede, denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağına dahil edilmeyen küçük kayık sahibi balıkçılar avlanmaya devam ediyor.

Taze Balık İhtiyacı Karşılanıyor

Akşam saatlerinde denize açılan balıkçılar, sabaha karşı geri dönerek tutdukları balıkları Ereğli Balık Hali'nde satışa sunuyor. Bu dönemde mezatta en fazla hamsi ve sardalya ön planda tutulurken, istavrit, mezgit, kalkan, kırlangıç, palamut, dülger, ıstakoz, karides, barbun, turna mezgit, alabalık, somon, çipura ve levrek gibi diğer balık türleri de satışa sunulmakta.

Fiyatlar Değişkenlik Gösteriyor

Balıkçıların su ürünleri fiyatları ise dikkat çekiyor. Hamsinin kasası 1250-1500, sardalyanın 500, istavritin ise 1500-2000 liradan satılıyor. Diğer balıklarda ise fiyatlar tane, çift ve kilo usulü ile değişiklik göstermekte.

Doğru Bilgilerle Taze Balık Tedariki

Ereğli Balık Hali komisyoncusu Menderes Karaçoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların av yasağının başlamasıyla satışa sunulan balıkların buzhaneden çıktığı yanılgısına kapıldığını belirtti. Karaçoban, "Yasak, gırgırlara ve küçük teknelere serbest. Küçük teknelerin sayısı gırgırlara göre çok daha fazla, dolayısıyla küçük teknelerin yakaladıkları balıklarla yıl boyunca mezadımız açıktır," dedi.

Küçük Teknelerle Taze Balık Elde Ediliyor

Balıkçı Abdullah Olcan da yasaklı aylarda küçük teknelerin taze balığa ulaşımını kolaylaştırdığını ifade etti. Bununla birlikte, bu dönemde tutulan balık miktarının azalması nedeniyle fiyatların yükseldiğini vurguladı. Diğer balıkçı Abdullah Mert ise mevsim balığı olan sardalya, hamsi ve istavritin tutulduğunu belirtti.

Marmara Bölgesi'nin en büyük toptan su ürünleri satış noktalarından biri olan Kocaeli'nin...

Marmara Bölgesi'nin en büyük toptan su ürünleri satış noktalarından biri olan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Ereğli Balık Hali'nde balık mezadı hareketliliği devam ediyor. Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağına dahil edilmeyen küçük kayık sahibi balıkçılar avlanmayı sürdürüyor.

Marmara Bölgesi'nin en büyük toptan su ürünleri satış noktalarından biri olan Kocaeli'nin...

Marmara Bölgesi'nin en büyük toptan su ürünleri satış noktalarından biri olan Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Ereğli Balık Hali'nde balık mezadı hareketliliği devam ediyor. Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağına dahil edilmeyen küçük kayık sahibi balıkçılar avlanmayı sürdürüyor.

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