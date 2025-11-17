Erhürman: Çözüm atmosferini oluşturmak liderlerin yükümlülüğü

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Nikos Hristodulidis ile Perşembe günü yapılacak ilk görüşmede çözüm atmosferi oluşturmanın liderlerin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:29
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile Perşembe günü yapacağı ilk görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görüşmenin bir saat süreceğini belirten Erhürman, "2017’den bu yana 8 yıl geçti ve bu geçen yılların adada çözüm umutlarının yeşermesine katkıda bulunduğunu söylemek elbette hiç kolay değil" dedi.

Çözüm atmosferi şu anda yok

Erhürman, adada şu anda bir çözüm atmosferi olmadığını belirterek, "Üzülerek söylemek durumundayım ki adada geride kalan yılların ve bölgedeki girişim ve gelişmelerin etkisiyle şu anda bir çözüm atmosferine sahip olduğumuzu söylemek fazla iyimserlik olur" değerlendirmesinde bulundu.

"Çözüm atmosferini oluşturmanın liderler olarak halklarımıza karşı yükümlülüğümüz olduğunu düşünüyorum"

İyimser bir sürecin ancak çözüm iradesi, samimiyet ve karşılıklı güvenle mümkün olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, "İyimserliği ve çözüm atmosferini sağlayacak olan çözüm iradesi, samimiyet, karşılıklı güven ve medya üzerinden süreçle ilgili suçlama oyunlarına girmemektir" açıklamasını yaptı.

Süreçle ilgili açıklamalarda dikkatli olunması gerektiğini de dile getiren Erhürman, "Süreçle ilgili açıklamalar konusunda azami dikkati sarf etmek sürecin ilerlemesi için şarttır ve ben bu sorumlulukla davranacağım" dedi.

Bir saatte netleşme beklentisi doğru değil

Perşembe günü gerçekleşecek ilk görüşmenin kapsamına ilişkin değerlendirmede bulunan Erhürman, "Önümüzdeki konularla ilgili bir saat içerisinde netleşmemizi beklemek, daha önemlisi böyle bir beklenti oluşturmak doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, "Bu ilk görüşmenin samimi ve karşılıklı güveni tesis edecek bir atmosferde geçmesini ve uzun olmayacak belli aralıklarla devam edecek bir görüşme sürecini başlatmasını dilerim" diyerek açıklamasını tamamladı.

