Erik Prince'in Ukrayna'da İHA Sektörüne Girdiği İddiası

Erik Prince'in Ukrayna'da İHA sektörü iddiası

ABD merkezli özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu ve Başkan Donald Trump'ın müttefiki eski deniz komandosu Erik Prince'ın, Ukrayna'da insansız hava aracı (İHA) sektörüne girmek için görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Görüşmeler ve kaynaklar

The Guardian'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberde, Prince'in Kiev'de savunma çevreleriyle görüşerek Ukrayna'daki İHA şirketlerine yatırım ve satın alma girişiminde bulunduğu iddia edildi. Haberde, Batılı yatırımcılar ve savunma şirketlerinin Ukrayna dron teknolojilerine ilgisinin arttığı vurgulandı.

Sektör içinden değerlendirmeler

Ukrayna'da faaliyet gösteren savunma şirketleriyle ilgili bilgi sahibi bir kaynağın sözlerine yer verilen haberde, kaynağın "İHA'lar, artık özel askeri şirketlerin ayrılmaz bir parçası. Eğer özel askeri bir şirketseniz ve bir dronunuz veya elektronik harp kabiliyetiniz yoksa çağdışısınız demektir." görüşü aktarıldı.

Ayrıca bir çok uluslu dron şirketi yöneticisinin, Prince'in Ukrayna'da Başkan Volodimir Zelenskiy'nin seçilmesinden sonra ülkeye girerken kurduğu "yanlış ittifakların" ve Çin'deki faaliyetlerinin itibarını zedelediğini söylediği, yöneticinin "Prince, sektörde genel olarak kötü bir üne sahip. Temiz bir insan onu işe almaz." değerlendirmesine yer verildi.

Pentagon ve ortaklık arayışı

Habere göre, Guardian'a ulaşan iş belgeleri ve tekliflere göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve özel kuvvetler birimleri, Ukrayna'da faaliyet gösteren Amerikan dron üreticileriyle ortaklık arayışında. Bu girişimlerin, gelecekteki olası çatışmaların nasıl yürütüleceğini anlamak ve askerlerin ihtiyaçlarını belirlemek amacı taşıdığı belirtildi.

Prince'in diğer faaliyetleri ve Blackwater geçmişi

Prince'in yönettiği Vectus Global adlı güvenlik şirketinin, 15 Ağustos'ta çete şiddetini bastırmak için yapılan bir yıllık anlaşma kapsamında Haiti'ye çeşitli ülkelerden yaklaşık 200 personel göndereceği iddia edilmişti.

Prince, lojistik, altyapı, güvenlik ve savunma hizmetleri sunan şirketlerin yöneticisi olarak biliniyor ve Trump'ın önemli bağışçılarından biri. Daha önce tartışmalı güvenlik şirketi Blackwater'ı kurmuştu. Blackwater, Irak işgali sonrası Bağdat'taki "Nisur Meydanı katliamı" sırasında onlarca sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olmakla suçlanmış ve bu olay uluslararası tepkilere yol açmıştı.