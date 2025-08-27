Erinç Sağkan: Af Düzenlemeleri TBMM'de Nitelikli Çoğunlukla Görüşülmeli

TBMM'de "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Toplantıda Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan bir sunum yaptı.

Sağkan'ın Sunumu: Güven İnşası ve Anayasal Teminatlar

Sağkan, terörün ülke gündeminden çıkarılması ve toplumsal barışın sağlanması için özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanında somut adımlar atılmasının önemine işaret etti. "TBB olarak milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesinin ön koşulunun Anayasa'nın içerdiği asgari teminatların sağlanması olduğu düşüncesindeyiz." dedi ve Anayasa'ya saygının altını çizdi.

Yıllara yayılan derin sorunların aniden köklü adımlarla değil, öncelikle karşılıklı güvenin inşasıyla çözülebileceğini belirten Sağkan, bu güvenin açık ve şeffaf bir süreçle tesis edilmesi gerektiğini vurguladı. Sağkan, terör örgütünün tüm silah ve mühimmatını teslim etmesi, yeniden aynı amaçla örgütlenmeyeceğinin teminatını vermesi ve Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne tam riayet edeceğinin taahhüt edilmesinin sürecin sağlıklı işlemesi için önkoşul olduğunu söyledi.

Öneriler: Geçiş Dönemi, Af Niteliği ve Meşruiyet

Sağkan, komisyonda yaptığı önerilerde özellikle şu noktalara dikkat çekti:

"Geçiş dönemi kanunu kapsamında adı 'af' olmayan ama sonuçları itibarıyla af niteliği taşıyan örtük af biçimlerinin sağlıklı yöntemler olmadığının altını çizmek isteriz. Nitekim Anayasa Mahkemesi de bu tür tutumlara mesafelidir. Sonucu itibarıyla af niteliği taşıyan düzenlemelerin İnfaz Kanunu'nda değişiklik yapılması yöntemiyle değil, TBMM'de nitelikli çoğunlukla değerlendirilmesi gerekir. Nitelikli çoğunluk şartı böylesi hassas bir konuda toplumsal uzlaşının sağlanmasının da teminatıdır. Eğer bu çoğunluk sağlanamıyorsa bu konuda koşullar henüz olgunlaşmamış demektir. Bu tür düzenlemeler için bunun bir zorunluluk olması ve güçlü bir gerekçelendirme yapılması gerekir."

Sağkan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi doktrininden hareketle zorunlu durumlardan birinin toplumsal uzlaşının sağlanması amacı olduğunu belirtti ve bu nedenle düzenlemelerin keyfi uygulanmayacak, toplumsal barışa katkı sağlayacak nitelikte olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca yapılacak düzenlemelerin gerekçesinde ve gerekirse ilk maddesinde "barış", "geçiş dönemi adaleti" ve "toplumsal uzlaşının sağlanması" amaçlarının açıkça ortaya konulmasının önemini vurguladı.

Sağkan, sadece geçiş dönemi adaletini hedefleyen bir düzenlemenin komisyonun belirlediği hedefe ulaşamayacağını; akut sorunlara yönelik düzenlemelerle birlikte toplumun tamamını kucaklayan, temel hak ve özgürlükleri genişleten adımların atılması gerektiği kanaatini paylaştı.

Komisyon Çalışmaları

Komisyonda Sağkan'ın sunumunun ardından bazı baro başkanları da söz aldı ve tartışmalar devam ediyor. Toplantı, komisyonda atılacak adımlar ve olası düzenlemelerin yöntemi bakımından önemli değerlendirmeler içeriyor.

'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. TBMM Tören Salonu'ndaki toplantıya Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan da katıldı.