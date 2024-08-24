Eritre'nin Eski Maliye Bakanı Berhane Abrehe Cezaevinde Hayatını Kaybetti

Eritre Eski Maliye Bakanı Hapiste Hayatını Kaybetti

Eritre'nin önceki dönem Maliye Bakanı Berhane Abrehe'nin, yaklaşık altı yıldır bulunduğu cezaevinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

İnsan Hakları Örgütü'nden Açıklama

İngiltere merkezli Eritre İnsan Hakları Merkezi (HRCE), yaptığı yazılı açıklamada, Abrehe'nin cezaevinde öldüğüne yönelik bilgileri doğruladı. Örgüt, bu durumla ilgili bir soruşturma talep ederken, uluslararası toplumu da insan hakları ve hukukun üstünlüğünün savunulması için Eritre hükümetine baskı yapmaya çağırdı.

Ailesi Ölümü Doğruladı

Aile üyeleri de Abrehe'nin vefatını doğruladı, ancak Eritre hükümeti henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Berhane Abrehe'nin Siyasi Geçmişi

Berhane Abrehe, Cumhurbaşkanı Isaias Afwerki ile yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle 2012 yılında Maliye Bakanlığı görevinden alınmış, 2018 yılında ise Afwerki ve hükümetine yönelik eleştiriler içeren kitabının yayınlanmasının ardından gözaltına alınmıştı.