Erkan Özkan yeniden başkan oldu — İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası

Olağan genel kurulda mevcut başkan güven tazeledi

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Erkan Özkan, üyelerin güvenoyunu alarak yeniden başkan seçildi.

Toplantı, Gaziemir Fuar Alanı D Hol’de gerçekleştirildi ve bugün saat 10.00’da başladı. Genel kurulda yoğun katılım gözlendi.

Başkanlık yarışında Erkan Özkan ile Sami Çetinkaya aday oldu. Üyelerin oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi ve ardından oy sayımına geçildi.

Yapılan tasnif ve sayım sonucunda Sami Çetinkaya 509 oy alırken, Erkan Özkan 1293 oy alarak seçimi kazanan isim oldu.

Bu sonuçla üyelerin güvenoyunu alan Erkan Özkan, 4 yıl süreyle görev yapacak şekilde yeniden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı seçildi.

