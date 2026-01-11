Osman Köfüncü Dördüncü Kez Çeşme Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı

Osman Rakıp Köfüncü dördüncü kez başkan seçildi

Çeşme Esnaf ve Sanatkârlar Odası Genel Kurulu'nda mevcut başkan Osman Rakıp Köfüncü, dördüncü dönem için yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurulda yoğun katılım ve demokrasi vurgusu öne çıktı.

Genel Kurul ve katılım

Çakabey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda oda üyesi katıldı. Salonun tamamen dolduğu toplantıda birlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı. Genel kurulun divan başkanlığını Hulusi Demir yürütürken, divanda Ahmet Birol Aydınhan, Ömer Önal, Levent Baykal ve Deniz Ahilik yer aldı.

Raporlar ve kararlar

Toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir-gider tabloları üyelerin oyuna sunuldu. Tüm raporlar oy birliğiyle kabul edilirken, yönetim ve denetim kurulları ibra edildi.

Belediye başkanının mesajı

Genel kurulda konuşan Lal Denizli, genel kurulların ve seçimlerin demokrasinin temel taşları olduğunu vurguladı. Belediye olarak esnaf odalarıyla uyum içinde çalışmaya önem verdiklerini belirten Denizli, kentsel tasarım rehberi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Alaçatı’da tamamlanan kentsel tasarım rehberinin ardından Çeşme merkezinde İnkılap Caddesi, Uzun Sokak, Balıkçılar ve Terziler Sokağı’nda uygulamaların başlayacağı ifade edildi. Denizli, esnafa toplantılara daha fazla katılım çağrısında bulunarak belediyenin oda ve STK seçimlerinde tarafsız duruşunu vurguladı ve "Kazanan Çeşme olsun, kazanan Çeşme esnafı olsun" dedi.

Adayların projeleri

Başkan adaylarından Erman Tınaz, katılımcı, şeffaf ve dayanışmacı bir yönetim anlayışı hedeflediklerini belirtti. Karar süreçlerinde tüm üyelerin söz sahibi olacağı bir yapı oluşturmayı, eğitimler, etkinlikler ve ihtiyaç sahiplerine yönelik destek mekanizmaları kurmayı planladığını açıkladı. Diğer aday İbrahim Günen ise esnaflığın aileden gelen bir miras olduğunu vurgulayarak odanın daha çağdaş, erişilebilir ve esnafın yanında olan bir yapıya kavuşması gerektiğini söyledi; vaatleri arasında online ödeme sistemi, ücretsiz hukuki danışmanlık, meslek gruplarına özel toplantılar ve Çeşme Sanayi Sitesi projesi yer aldı.

Köfüncü'nün değerlendirmesi ve oylama

Mevcut başkan Osman Rakıp Köfüncü, görev süresi boyunca oda yönetiminde şeffaflığa ve hesap verebilirliğe önem verdiklerini vurguladı. Oda kaynaklarının titizlikle kullanıldığını belirten Köfüncü, esnafın vergi, SGK, belediye ve diğer kamu kurumlarındaki sorunlarında hep yanlarında olduklarını söyledi. Köfüncü, bugüne kadar yapılan çalışmalarla Çeşme Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın Türkiye genelindeki odalar arasında üst sıralarda yer aldığını ifade ederek esnaf teşkilatına 20 yılını "namus ve şerefle" verdiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada 924 geçerli oy kullanıldı. Oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Osman Rakıp Köfüncü 457 oy, Erman Tınaz 351 oy, İbrahim Günen 116 oy. Böylece Osman Rakıp Köfüncü başkanlığa dördüncü kez seçilmiş oldu.

Yeni yönetim ve denetim kurulları

Yeni yönetim kurulu asil üyeleri: Cemil Derici, Önder Soma, Bülent Domatacı, Hakkı Umut Akbaykal, Yıldıray Akkın, Osman Dikmen, Mustafa Meyvacı, Aşkın Dönmez, Mehmet Atasoy, Seyit Ömer Camcı.

Yedek listede: Mustafa Kolay, Erkan Hacıoğlu, Muzaffer Akyel, Handan Yünlü, İsa Ercan, Halil Şen, Fatma Evgin, Çağlar Nas, Ergün Yanık, Ersen Yavuz, Ersen Çakır yer aldı.

Denetim kurulu asil listesinde: Aynur Süllü, Filiz Kadayıfçı Yılmaz, Sakıp Ünsal. Yedek listede: Ayzen Deniz Aydoğdu, Hasan Öksüz, Tülay Yamaner.

