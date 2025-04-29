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Erman Çetin, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 19:57
Erman Çetin, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin'in Vefatı

Aydın'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Aydınpost Genel Yayın Yönetmeni Erman Çetin, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Son Anlarını Yaşarken

42 yaşındaki Erman Çetin, bu sabah spor yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi, Cemiyet binası önüne getirildi ve burada babası Saadettin Çetin ile ağabeyi Erhan Çetin tarafından taziyeler kabul edildi.

Cenaze Töreni ve Defin

Helallik alınmasının ardından Çetin'in cenazesi, ikindi vakti Bey Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çine ilçesine bağlı Kahramanlar Mahallesi'nde toprağa verildi.

Katılımcılar

Cenaze törenine; AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçi, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazeteciler katılarak Erman Çetin’in anısını yaşattı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Aydınpost Genel...

Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Aydınpost Genel Yayın Yönetmeni Erman Çetin, Aydın’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Aydınpost Genel...

Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Aydınpost Genel Yayın Yönetmeni Erman Çetin, Aydın’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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