Ermenistan Anayasa Mahkemesi Sınır Belirleme Yönetmeliğini Onayladı

Ermenistan Anayasa Mahkemesi’nden Önemli Karar

Ermenistan Anayasa Mahkemesi, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesine yönelik iki ülke komisyonlarının çalışma esaslarını belirleyen yönetmeliği onayladı.

Yönetmelik Anayasa’ya Uygun Bulundu

Mahkemenin yaptığı açıklamada, 30 Ağustos 2024'te imzalanan yönetmeliğin, Ermenistan Anayasası'na uygun olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Devlet Sınırının Çizilmesi ve Sınır Güvenliğine İlişkin Komisyon ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Devlet Sınırının Çizilmesine İlişkin Devlet Komisyonunun Ortak Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik'teki yükümlülükler, Anayasa'ya uygundur," denildi.

Arka Plan Bilgisi

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır belirleme komisyonunun kurulması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Kasım 2021'de Soçi’dek görüşmesinde kararlaştırıldı.

Son olarak, Azerbaycan ile Ermenistan sınır belirleme komisyonları, 30 Kasım 2023'te gerçekleştirilen toplantıda yönetmelik üzerinde mutabakata vardı. Bu toplantıya Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlık etti. Ermenistan Hükümeti, söz konusu yönetmeliği 5 Eylül'de onaylayarak Anayasa Mahkemesi’ne iletti.