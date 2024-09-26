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Ermenistan Askerlerinden Nahçıvan'a Ateş Açma İddiası

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Nahçıvan'daki mevzilere saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 19:09
Ermenistan Askerlerinden Nahçıvan'a Ateş Açma İddiası

Ermenistan Askerleri Nahçıvan'a Saldırdı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordu mensuplarının Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını bildirdi.

Ateş Açma Olayı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama doğrultusunda, yerel saatle 16.10 sularında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Culfa ilçesi Leketağ köyü yönündeki askeri noktalara, Ermenistan birlikleri tarafından büyük kalibreli makineli tüfeklerle ateş açıldığı belirtildi.

Karşılık Verildi

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de ateşe karşılık verdiği ifade edildi.

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