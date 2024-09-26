Ermenistan Askerlerinden Nahçıvan'a Ateş Açma İddiası

Ermenistan Askerleri Nahçıvan'a Saldırdı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordu mensuplarının Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını bildirdi.
Ateş Açma Olayı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama doğrultusunda, yerel saatle 16.10 sularında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Culfa ilçesi Leketağ köyü yönündeki askeri noktalara, Ermenistan birlikleri tarafından büyük kalibreli makineli tüfeklerle ateş açıldığı belirtildi.
Karşılık Verildi
Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de ateşe karşılık verdiği ifade edildi.