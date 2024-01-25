Erodoğan ile Reisi görüşmesi sonlandı: Erdoğan: Ülkemizin ve bölgemizin menfaatleri doğrultusunda çalışacağız

Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde imza töreni ve basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan "Sayın Reisi'nin ülkemizi ziyaretini teyit etmesine neden olan Kirman'da 3 Ocak'ta meydana gelen menfur terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Bu vesileyle Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Komşumuz İran ile ilişkilerimizi karşılıklı güven ve müşterek menfaatler temelinde derinleştirmeye önem veriyoruz. Görüşmelerimizde bu iradeyi bir kez daha teyit ettik. Konsey toplantımız kapsamında aldığımız kararların yalnızca ülkelerimiz için değil bölgemizin istikrar ve refahı bakımından da önem taşıdığına inanıyoruz." dedi.

İRAN VE TÜRKİYE ARASINDA 10 YENİ ANLAŞMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki lider, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8. Toplantısı'nda ikili ve bölgesel konuları görüştü. Erdoğan, İran ile ticaret hedeflerine ulaşmak, terörle mücadelede iş birliğini artırmak ve ilişkileri geliştirmek için 10 yeni anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

"Terörle mücadeleden enerjiye, ticaretten eğitime, ikili gündemimizde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Konseyimizin geçmiş toplantılarında aldığımız kararların takibini yaptık. İran ile yıllık 30 milyar dolarlık ticaret hedefimiz doğrultusunda özellikle koronavirüs salgını sonrasında ilerleme kaydettik. Öte yandan bu kulvarda daha hızlı koşmamız gerektiğinin de farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanı ile bu kapsamda atacağımız adımları ele aldık. İş dünyamızın karşılaştığı sorunların çözülmesinin bu gayretlerimize önemli katkıda bulunacağına da işaret ettik. Terörle mücadelede komşumuz İran'ın desteğinin artarak devam etmesinin ehemmiyetini bir kez daha vurguladık. Bölgemizin güvenliğini hedef alan PKK, PYD, YPG ve PJAK'a karşı iş birliğimizin daha da güçlendirilmesinin önemine değindik. Münasebetlerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık."





İRAN İLE İLİŞKİLERİ İLERİ TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki lider, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nda ikili ve bölgesel konuları görüştü. Erdoğan, Filistin meselesine destek vermeye devam edeceklerini, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması için acil adımlar atılması gerektiğini, İran ile ilişkileri geliştirmek için çalışacaklarını açıkladı.

Erdoğan, "Filistin meselesi hem Türkiye'nin hem İran'ın odağında yer alıyor. Dışişleri bakanlarımız dün Newyork'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Filistin konuşu oturuma katıldı. Gazzeli kardeşlerimizin güvenliğini ve refahını temin etmeye yönelik gayretlerimizi sürdürdüler. Türkiye olarak 7 Ekim'den beri 26 bin tonu un olmak üzere toplam 30 bin tondan fazla insani yardım malzemesini El Ariş'e gönderdik. Görüşmelerimizde İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarının bir an önce son olması, adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik ivedi adımlar atılması ihtiyacını ele aldık. Filistin'in haklı davasına desteğimizi tekrarladık ve bu konudaki işbirliğimizi devam ettirme kararlılığımızı tazeledik. Bölgemizin güvenliğini ve istikrarını daha fazla tehdit edecek adımlardan sakınılmasının önemi üzerinde mutabık kaldık. Asırlardır komşumuz olan İran ile ilişkilerimizi ülkemizin ve bölgemizin menfaatleri doğrultusunda ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.





TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDA İMZALANAN 10 YENİ ANLAŞMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki lider, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nda ikili ve bölgesel konuları görüştü. Erdoğan, İran ile elektrik, serbest bölgeler, medya, kültür, demiryolu, bilim, teknoloji, sürücü belgeleri, silahlı uçuş güvenliği ve enerji gibi farklı alanlarda 10 yeni anlaşma imzaladıklarını açıkladı.



"Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile İran Şebeke Yönetim Şirketi (IGMC) Arasında İşletme Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Serbest Ticaret, Endüstriyel ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Kurulu Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehircilik Bakanlığı Arasında Demiryolu Taşımacılığına İlişkin Çerçeve Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İran Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Arasında Bilimsel, Endüstriyel Ve Teknolojik İşbirliği Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında 2025 Karşılıklı Kültür Yılına İlişkin İşbirliği Niyet Bildirgesi, Türkiye Cumhuriyeti Polis Akademisi Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Amin Polis Üniversitesi Arasında Mutabakat Muhtırası, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimine İlişkin Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Silahlı Uçuş Güvenlik Görevlisi Görevlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı."







İRAN-TÜRKİYE ARASINDA YENİ SINIR KAPISI AÇILMASI GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki lider, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nda ikili ve bölgesel konuları görüştü. Erdoğan, Kirman'daki terör saldırılarını lanetleyerek, İran halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti. Erdoğan, Türkiye-İran Ekonomik ve Ticari İş Forumu'nun iki ülke arasındaki iş birliğini artıracağını ifade etti.

"Dar kapsamlı görüşmelerimiz oldu Sayın Reisi ile. Daha sonra heyetler arası toplantımızı yaptık. Ve aziz kardeşim Sayın Reisi ile bu toplantıya iştirak etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Kirman'daki terör saldırılarında hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Türkiye ve Türk Milleti olarak İran halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Bu eylemler sadece İran halkını değil, doğrudan bölgemizin huzurunu, barışını ve istikrarını hedef almaktadır. Kandan ve göz yaşından beslenen kaos tüccarları emellerine inşallah ulaşamayacaktır. Türkiye- İran arasında ekonomik ve ticari iş birliğini daha da güçlendireceğine inandığım bu forumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün burada düzenlediğimiz faaliyetin Türkiye ve İran için hayırlı olmasını ümit ediyorum"

