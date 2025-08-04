Ertuğrul Fırkateyni Faciası İçin Anma Resepsiyonu Düzenlendi

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, 135 yıl önce yaşanan Ertuğrul Fırkateyni faciasını anmak için bir resepsiyon düzenledi. Etkinliğin ev sahipliğini yapan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, bu trajik olayın iki ülke arasındaki dostluğun temellerini attığına dikkat çekti.

Katanakçıların Yardımları Unutulmayacak

Etkinliğe, Wakayama eyaleti Valisi Miyazaki İzumi, Kuşimoto ilçesi Belediye Başkanı Tashima Katsumasa ve Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu gibi çok sayıda yetkili katıldı. Katsumata, Kuşimoto halkının kazanın ardından kurtarma çalışmaları için cesaretle çaba harcadığını belirtti. Bu çabaların sonucunda hayatta kalan 69 denizcinin tedavi edilerek İstanbul’a gönderildiğini vurguladı.

İki ülke arasında süregelen dostluk ilişkilerinin kökeni olarak gördüğü bu olayın yıl dönümünde sürekli anma törenleri düzenlendiğini de ekleyen Katsumata, “Japonya ve Türkiye, aralarındaki mesafeye rağmen eşsiz bir dostluk bağı kurmuşlardır.” dedi.

Birlikte Geleceğe Yürümek

Vali Miyazaki, 135 yıl önceki faciadan dolayı bölge halkının gösterdiği dayanışmayı hatırlatarak, bu dostluğun geleceğe aktarılması gerektiğine inandığını ifade etti. Ayrıca, Japonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin derinleşmesi hedefiyle Wakayama eyaleti ile Türk Japon Vakfı arasında gençler için bir değişim programı mutabakatı imzalandığını duyurdu.

Ertuğrul Fırkateyni'nin Tarihi Önemi

Ertuğrul Fırkateyni, 1889 yılında İstanbul'dan hareket eden ilk organizasyonla Japonya'ya giden diplomatik heyeti taşıyordu. Kazanın ardından sadece 69 denizci kurtarılırken, 540 Osmanlı levendi hayatını kaybetti. Bu trajik hikaye, iki ülke arasındaki dostluğun temel taşlarından birini oluşturuyor.

Alpaslan Kavaklıoğlu, faciadan bu yana her iki ülkenin doğal afetler sırasında birbirlerine destek olduklarını hatırlatarak, ilişkilerin güçlenerek devam edeceğine dair inancını dile getirdi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince Ertuğrul Fırkateyni faciasının yaşanmasının 135. yılı vesilesiyle anma resepsiyonu düzenlendi. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko'nun (solda) ev sahipliğindeki etkinliğe, olayın meydana geldiği Wakayama eyaleti Valisi Miyazaki İzumi (sağ 2), Kuşimoto ilçesi Belediye Başkanı Tashima Katsumasa (sağda), Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu (sağ 2), çok sayıda yetkili ve davetli katıldı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğince Ertuğrul Fırkateyni faciasının yaşanmasının 135. yılı vesilesiyle anma resepsiyonu düzenlendi. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko'nun (solda) ev sahipliğindeki etkinliğe, olayın meydana geldiği Wakayama eyaleti Valisi Miyazaki İzumi (sağ 2), Kuşimoto ilçesi Belediye Başkanı Tashima Katsumasa (sağda), Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu (sağ 2), çok sayıda yetkili ve davetli katıldı.