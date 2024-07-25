Ertuğrul Tank Çıkarma Gemisi Müze Olmalı

Ertuğrul Tank Çıkarma Gemisi'nin Müze Olması Talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yaptığı açıklamada Kahraman Ertuğrul Tank Çıkarma Gemisi'nin müze gemiye dönüştürülmesinin zamanının geldiğini belirtti. Bağcıoğlu, bu geminin Yavuz Çıkarma Plajı'nda sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı

Bağcıoğlu, açıklamasında bu yıl Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne vurgu yaptı. Ertuğrul Tank Çıkarma Gemisi'nin, Kıbrıs kahramanı deniz piyadeleri ve Leventlerle özdeşleşmiş önemli bir simge olduğunu belirtti.

Tarihi ve Manevi Değerler

Yankı Bağcıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu gemiler, geçmişte ülkelerine hizmet eden ve şehit düşenlerin anılarını yaşatmaktadır. Müze gemiler, haysiyet, ahlak ve cesaret duygularını da canlı tutmaktadır. Ülkemizde müze gemi haline getirilen bazı gemiler var, fakat tarihimizde önemli bir yer tutan Ertuğrul Gemisi müze olarak sergilenmelidir."

Savarona Gemisi'ne Dikkat Çekti

Ayrıca Bağcıoğlu, Savarona Gemisi'nin de müze gemi olarak kullanılmasının uygun olacağını vurguladı. Bu geminin yaşı, idame zorlukları ve Mustafa Kemal Atatürk ile olan bağları göz önünde bulundurulmalıdır.