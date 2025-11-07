ERÜ Kavşağı'nda Düzenleme Sürüyor — Başkan Memduh Büyükkılıç İnceledi

Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Bulvarı'ndaki Erciyes Üniversitesi girişindeki kavşakta yürütülen düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:41
ERÜ Kavşağı'nda Düzenleme Sürüyor — Başkan Memduh Büyükkılıç İnceledi

ERÜ Kavşağı'nda Düzenleme Çalışmaları Sürüyor

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yerinde inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Bulvarı üzerinde Erciyes Üniversitesi girişinde bulunan kavşak bölgesindeki düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Talas Bulvarı'ndaki, Erciyes Üniversitesi kampüs girişindeki kavşakta yürütülen düzenleme çalışmalarını inceleyen Büyükkılıç, çalışmayla ilgili kurmayları ve yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı.

Başkan Büyükkılıç, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada: "Erciyes Üniversitemizin giriş kapısının önündeki en önemli, yoğun olarak kullanılan kavşağımızdayız. Bu kavşağımızda değişik istikametlerden gelen yollar vesilesiyle bir yoğunluk oluşuyor ve zaman zaman sıkıntılar oluşuyordu. Trafiği rahatlatmak amacıyla bu kavşaktan direkt Davud-el Kayseri Bulvarı’na bağlanacak şekilde bir bağlantı oluşturuyoruz. Aynı zamanda Davud-el Kayseri Bulvarı’ndan gelenlerin de bu kavşağa girmeden U dönüşü ile tekrar dönüşüne fırsat verecek bir ortam sağlıyoruz. Yine şehir istikametinden gelenlerin rahatlıkla Talas ve Ali Dağı istikametine gitmesine kolaylıklar sağlıyoruz"

Büyükkılıç, çalışmanın hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek, "Kısa zamanda inşallah bu çalışmayı bitirmek suretiyle trafiği bir miktar daha rahatlatacak ve konforu arttıracak bir ulaşımla buluşturacağımıza inanıyoruz. Yapılacak çalışmaların kazasız belasız tamamlanıp hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, tecrübeli, gayretli ekibimize de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

İncelemeler sırasında Başkan Büyükkılıç’a eşlik edenler: Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal, Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen.

