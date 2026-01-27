Tuzla'da 'Oyun Parkı Sokağı' Yayla Mahallesi'nde Açıldı — Yarıyıl Şenliği Çocukları Buluşturdu

Tuzla'nın Yayla Mahallesi Çelikel Sokak'ta açılan Oyun Parkı Sokağı, yarıyıl şenliğiyle çocukları ağırladı. Başkan Eren Ali Bingöl hedefin tüm mahallelere yaymak olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:55
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:08
Tuzla Belediyesi tarafından Yayla Mahallesi Çelikel Sokak'ta hayata geçirilen Oyun Parkı Sokağı, düzenlenen yarıyıl şenliğiyle çocukların kullanımına sunuldu. Açılış, renkli etkinlikler ve yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Açılışta Başkanın Mesajı

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, törende yaptığı konuşmada "Oyun Sokağı" konseptinin bu görev döneminde geliştirildiğini vurguladı. Bingöl, "Park alanları dışında çocuklarımızın güvenle oynayabileceği ikinci bir alan oluşturuyoruz. İlkini Aydınlı TOKİ'de açmıştık, bugün ikincisini Yayla Mahallemizde hizmete sunduk. Hedefimiz, Tuzla’daki tüm mahallelere birer oyun sokağı kazandırmak" dedi.

Başkan Bingöl, projenin ışıklandırma, oturma elemanları, yenilenen asfalt ve kaldırım düzenlemeleri ile bisiklet, yürüyüş ve oyun parkurlarından oluşan kapsamlı bir konsept olduğunu belirtti ve okul çıkışı çocukların güvenle vakit geçirebileceklerini söyledi.

Şenlikte Eğlence ve Katılım

Yarıyıl tatili boyunca etkinlikler düzenleyen Tuzla Belediyesi'nin şenliğine onlarca çocuk ve veli katıldı. Açılış kapsamında maskotlar, palyaçolar, ikramlar ve interaktif oyun alanları çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Çocuklar ve Velilerden Görüşler

11 yaşındaki Öykü Miray Albayrak, arkadaşlarıyla oyun oynadığını ve bölgedeki trafik olmaması sayesinde küçük kardeşlerinin de rahatça dolaşıp oynayabildiğini söyleyerek, "Burası oynayabilmemiz için çok güvenli, kardeşlerimiz yaramaz olsalar da araba olmadığı için burada rahatlıkla oynayabiliyor" diye konuştu.

11 yaşındaki Nursima Genç ise alanı beğendiğini belirterek, "Çok beğendim, bir sürü oyun yerleri yapılmış" ifadesini kullandı ve mekanın renkli, eğlence dolu olduğu ile aileler için de uygun olduğunu vurguladı.

Yayla Mahallesi sakini Nursel Çıtacı, torununu getirdiğini söyleyerek, "Oyun Parkı Sokağı açılmış, trafiğe kapanmış, çok güzel bir etkinlik. En azından çocuklarımıza bir alan oluşturulmuş" dedi ve sokak oyunlarının yeniden canlanmasının önemine değindi.

Çocuklarıyla birlikte şenliğe katılan Elif Solak ise, "Çocuklar için güvenli, araba geçmeyen ve güvenli bir yer" değerlendirmesinde bulundu ve projenin ihtiyaç olduğunu, annelerin de çocukları izleyebileceğini belirterek Başkan Eren Ali Bingöl'e teşekkür etti.

Oyun Parkı Sokağı projesi, Tuzla Belediyesi'nin hedefleri arasında hızla yaygınlaştırılacak uygulamalar arasında gösteriliyor.

