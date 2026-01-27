Karda Düşmelere Karşı Hayati Uyarı — Reşat Hamurcu

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Destek ve Kalite Müdürü Fizyoterapist Reşat Hamurcu, kış koşullarında karda ve buzlu zeminde artan düşme vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Hamurcu, basit ve etkili önlemlerle ciddi yaralanmaların büyük oranda önlenebileceğini belirtti.

Uzmanın temel uyarıları

Karlı ve buzlu yüzeylerin büyük risk taşıdığını vurgulayan Hamurcu, bu şartlarda alınacak önlemleri şöyle sıraladı: "Eldiven kullanılabilir, diz ve kalçayı koruyan kalın kıyafetler tercih edilebilir".

Hamurcu, uzun süreli yürüyüşler ve açık hava aktiviteleri öncesinde mutlaka 5–10 dakikalık ısınma yürüyüşü yapılmasını önerdi. Isınmış kasların düşme durumunda daha hızlı tepki verdiğini ve sakatlanma riskini azalttığını ifade etti.

Kayak ve kayma aktivitelerinde dikkat

Kayak yapanlar ve mahalle arasında kayan kişiler için ısınmanın atlanmaması gerektiğini belirten Hamurcu, "Kaslar soğukken yapılan aktivitelerde kopma ve ciddi sakatlık riski artar. Düşerken elleri sert şekilde yere koymaktan kaçınılmalı. Mümkünse kalça üzerine ve yan şekilde düşmeye çalışılmalı. Bu, yüzey alanını artırarak basıncı azaltır" dedi. Ayrıca kayak yapanların dizlerini kilitlememesi, dizleri hafif fleksiyonda tutmasının sakatlık riskini düşürdüğünü söyledi.

Yük taşırken ve ev içi önlemler

Hamurcu, karlı zeminde yük taşırken belden eğilmenin tehlikeli olduğuna dikkat çekti ve "Mutlaka bacak gücü kullanılmalı. Aksi halde bel fıtığı gibi rahatsızlıklar oluşabilir" uyarısında bulundu.

Düşme sonrası yapılması gerekenler

Kayak veya egzersiz sonrası düşme yaşanması durumunda ağrının hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Hamurcu, "Geçer denilmemeli. Kırık ya da fark edilmeyen başka bir sağlık sorunu olabilir. En yakın hastanenin acil servisine başvurulmalı" diye belirtti.

Soğuma ve toparlanma

Aktivite sonrası soğuma egzersizlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatan Hamurcu, eve dönüldüğünde hafif hareketler ve 5–10 dakikalık yürüyüş ile kasların rahatlatılmasının önemine dikkat çekti.

