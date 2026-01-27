Kıvrak uyardı: Soğuk hava kalbin iş yükünü artırıyor

Prof. Dr. Tarık Kıvrak: Soğuk hava damarları büzüştürüp kalbi zorlayarak nefes darlığı, yorgunluk ve ödem riskini artırıyor; korunma, aşı ve tuz-sıvı düzeni önemli.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:47
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:47
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Kıvrak, kış aylarında kalp yetersizliği bulunan hastaların dikkat etmesi gerekenlere dikkat çekti. Prof. Dr. Kıvrak, "Soğuk hava damarların büzüşmesine neden olarak kalbin iş yükünü artırıyor. Bu durum nefes darlığı, çabuk yorulma ve vücutta ödem gibi şikayetlerin artmasına yol açabilir" dedi.

Kışın kalp hastalarının dikkat etmesi gerekenler

Prof. Dr. Kıvrak, ani ısı değişimlerinden kaçınılması, kat kat giyinilmesi ve özellikle sabah erken saatlerde çok soğuk havada dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Ev ortamının ise ne çok soğuk ne de çok sıcak tutulmasının kalbin iş yükünü azaltacağını belirtti.

Kış aylarında enfeksiyon riskinin arttığını hatırlatan Kıvrak, grip ve solunum yolu enfeksiyonlarının kalp yetersizliğini hızla kötüleştirebileceğini söyledi. Bu nedenle grip ve pnömoni aşılarının ihmal edilmemesi ve kalabalık, kapalı ortamlarda maske kullanımının sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Beslenme ve tedavi düzeniyle ilgili uyarılarda bulunan Kıvrak, tuz tüketiminin sınırlandırılması, sıvı alımının hekimin önerdiği düzeyde tutulması ve hastaların iyi hissetseler dahi ilaç dozlarını aksatmaması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Kıvrak, ayrıca kilo artışı, nefes darlığında artış, bacaklarda şişlik ya da gece nefes darlığıyla uyanma gibi belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden hekime başvurulmasının önemine dikkat çekti.

