Erzin'de Evde Temizlik ve Vefa Projesi Yaşlı ve Engellilere Destek

Erzin Kaymakamlığı'nın 'Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik evde temizlik ve vefa' projesi, 65 yaş üstü ve bakıma muhtaçlara 15 günde bir hizmet sunuyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:17
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:17
Kaymakamlık ve vakıf iş birliğiyle sürdürülen sosyal hizmet

Erzin Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik evde temizlik ve vefa projesi, ilçedeki bakıma muhtaç ailelere düzenli destek sağlıyor.

Proje, 65 yaş üstü, engelli vatandaşlar ve ağır kronik hastalık nedeniyle kendi öz bakımını gerçekleştirmekte zorlanan kişilerin faydalanması amacıyla planlandı. Uygulama, ihtiyaç sahibi hanelerin ev temizliği ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefliyor.

Projeyi yürüten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli, tespit edilen ailelerin hanelerine ziyaretler düzenliyor. Ziyaretlerde temizlik, bakım, yemek, çamaşır, bulaşık, ütü gibi hizmetler veriliyor; talep edilmesi halinde ailelerin yemekleri de hazırlanıyor.

Hizmetten yararlanacak uygun şartlara sahip ailelerin evlerinin temizliği 15 günde bir gerçekleştirilirken, tespit edilen eksikliklerin ivedilikle giderilmesi amaçlanıyor. Proje, ilçede yaşayan dezavantajlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

