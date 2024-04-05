Erzincan altın madeni faciasında bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan bir altın madeninde yaşanan liç yığını kayması faciasında, 13 Şubat'ta kimyasal içeren toprağın altında kalan 9 işçiden biri olan Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Arama çalışmalarının 53. gününde, madendeki Mangan ocağında olduğu tahmin edilen 35 yaşındaki işçi Uğur Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yıldız'ın kuzeni Doğukan Yıldız, ANKA'ya verdiği bilgide, naaşın toprak altından çıkarıldığını belirtti. Uğur Yıldız'ın, facia öncesinde 6 yıldır İliç'teki altın madeninde çalıştığı kaydedildi.

Yaşanan bu son dakika gelişmesiyle ilgili detaylar haberimizde...