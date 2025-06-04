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Erzincan, Bayburt ve Erzurum'da Gazetecilere Yapay Zeka Eğitimi Verilecek

Gazetecilere yönelik yapay zeka uygulamaları eğitimi, Erzincan, Bayburt ve Erzurum'da gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 19:21
Erzincan, Bayburt ve Erzurum'da Gazetecilere Yapay Zeka Eğitimi Verilecek

Erzincan, Bayburt ve Erzurum’da basın mensupları için önemli bir eğitim programı hayata geçiriliyor. İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) arasında imzalanan "Yapay Zeka Uygulamaları Eğitim Protokolü" kapsamındaki eğitimler, gazetecilik alanında yapay zekanın kullanımına odaklanacak.

Merkezi Erzurum'da bulunan KUDAKA ile yapılan iş birliği çerçevesinde, gazetecilere yapay zeka ile haber metni yazımı, görüntü montajı, fotoğraf üretimi gibi konularda eğitim verilecek. Ayrıca, kamera kullanımı, görsel iyileştirme teknolojileri ve yapay zeka destekli drone teknolojileri gibi modern uygulamalar da eğitim müfredatında yer alacak.

Projenin imza töreninde konuşan İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, KUDAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı ve Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven’e desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Bu eğitimlerin, gazetecilik pratiklerini geliştirecek ve katılımcılara yenilikçi çalışma teknikleri kazandırarak mesleki yetkinliklerini artırması hedefleniyor.

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü ile KUDAKA arasında, basın mensuplarına yönelik yapay...

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü ile KUDAKA arasında, basın mensuplarına yönelik yapay zeka eğitimlerini kapsayan "Yapay Zeka Uygulamaları Eğitim Protokolü" imzalandı. İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya (sağda) KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven (solda) protokolü imzaladı.

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü ile KUDAKA arasında, basın mensuplarına yönelik yapay...

İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü ile KUDAKA arasında, basın mensuplarına yönelik yapay zeka eğitimlerini kapsayan "Yapay Zeka Uygulamaları Eğitim Protokolü" imzalandı. İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya (sağda) KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven (solda) protokolü imzaladı.

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