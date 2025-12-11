DOLAR
Erzincan'da 1 kilo 51 gram kokain ele geçirildi

Erzincan Emniyeti'nin operasyonunda şüphe üzerine durdurulan araçta 1 kilo 51 gram kokain ele geçirildi; M.K. ve K.U. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 06:42
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 06:42
Erzincan'da 1 kilo 51 gram kokain ele geçirildi

Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 kilo 51 gram Kokain Ele Geçirildi

Şüpheliler gözaltına alınıp tutuklandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan araç ve şahıslar üzerinde arama yapıldı.

Aramada 1 kilo 51 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.K. ve K.U. isimli şüpheliler, TCK 188. maddesi 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ve TCK 191. maddesi 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Kullanmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, 'Uyuşturucu suçlarıyla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir.' açıklamasında bulundu.

