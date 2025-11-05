Erzincan'da 6,4 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı Gerçeğini Aratmadı

Erzincan'da 6,4 büyüklüğündeki deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

AFAD öncülüğünde düzenlenen tatbikat, müdahale ve koordinasyonu test etti

Erzincan'da 6,4 büyüklüğündeki depremin canlandırıldığı yerel düzey deprem tatbikatı, gerçeğini aratmayacak bir senaryoyla gerçekleştirildi.

Tatbikat, Çağlayan yolu üzerinde bulunan AFAD Lojistik Deposu yanındaki Eğitim ve Tatbikat Sahasında yapıldı. Etkinlik, olası bir depreme karşı hazırlıkların gözden geçirilmesi ve müdahale ekipleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla düzenlendi.

Uygulama, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD İl Koordinatörlüğü öncülüğünde yürütüldü. Tatbikatta görev alan ekipler arasında İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ekipleri, Erzincan Belediyesi İtfaiyesi, UMKE, MEB AKUB, Acar arama kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve AFAD gönüllüleri yer aldı.

Senaryo, deprem sesini temsil eden uyarı işaretiyle başladı. Yapılan ihbarların ardından bölgeye ilk olarak Emniyet ve AFAD ekipleri intikal etti; daha sonra ambulans, itfaiye ve diğer arama-kurtarma birimleri bölgeye ulaşarak yaralı kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Tatbikatta insan kurtarma ekipmanları ve teknolojik donanıma sahip malzemeler kullanıldı. Senaryo gereği yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi ve müdahale süreçleri pratikte test edildi.

ERZİNCAN’DA 6,4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN CANLANDIRILDIĞI YEREL DÜZEY DEPREM TATBİKATI, GERÇEĞİNİ ARATMADI