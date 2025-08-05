Erzincan'da Ağustos Sıcağında Karda Kayak Keyfi

Bu yıl Ağustos ayında Erzincan'da hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulmasına karşın, kayakseverler Ergan Dağı'nda karda kayak ve snowboard yapmanın tadını çıkardı. Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nin 3 bin 200 rakımlı zirvesine kros motorları ile ulaşan kayakseverler, kar üzerinde hem spor yapıp hem de serinlemenin mutluluğunu yaşadı.

Kayak Antrenörü Canser Atila'dan Açıklamalar

Kayak antrenörü Canser Atila, 40 derece sıcaklıkta kayak yapmanın eşsiz bir deneyim olduğunu belirtti. Atila, "Erzincan merkezde 40 derece sıcaklık olunca biz de ağustosta şortlarımızı giyip kros motorlarımızla Ergan Dağı'nın zirvesine çıktık. 12 ay boyunca erimeyen karımızın üzerinde keyifli zaman geçirdik. Diğer snowboardcu ve kayakçı arkadaşlarımızla kendimize ufak bir rampa yaparak, karın, soğuğun keyfini çıkardık" dedi.

Kayakseverlerden Üst Düzey İzlenimler

Kayaksever Zafer Küçüksu ise, "Ağustosta Ergan Dağı’nın zirvesindeyiz. 3 bin 200 metre rakımda kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkarıyoruz. 12 ay erimeyen karıyla her sezon kayak imkanı veren bu dağa herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Erzincan'da bir grup kayaksever, hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı ağustosta, Ergan Dağı'nda karda kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Erzincan'da bir grup kayaksever, hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı ağustosta, Ergan Dağı'nda karda kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.