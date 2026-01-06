Erzincan'da Aile Hayvancılık Ziyareti: Alper Koçaker Orta Ölçekli İşletmelerin Süt Üretimine Dikkat Çekti

Alper Koçaker, Güllüce Mahallesi'ndeki aile hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek üreticilerin taleplerini dinledi ve süt üretiminde orta ölçekli işletmelerin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:26
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:26
Koçaker üreticilerle bir araya geldi

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, bölgede faaliyet gösteren aile hayvancılığı işletmelerini ziyaret ederek üreticilerin taleplerini dinledi ve değerlendirmelerde bulundu.

Güllüce Mahallesi'nde gerçekleştirilen ziyaretlerde; Yüksel Yayla'ya ait 60 başlık ve Necmettin Yayla'ya ait 30 başlık işletmede, süt üretimi, hayvan sağlığı ve işletmelerin sürdürülebilirliği konuları ele alındı.

Koçaker, üretimin artırılmasında orta ölçekli aile işletmelerinin önemine vurgu yaparak "Süt üretiminin artırılması ve hayvancılığın geleceği için orta ölçekli aile işletmeleri büyük önem taşıyor" dedi.

Üreticilerin talep ve önerilerini de dinleyen Koçaker, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman üreticilerin ve çiftçilerin yanında olduklarını belirtti.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

