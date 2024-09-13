Erzincan'da Ayşenur Ezgi Eygi İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Erzincan'da Gıyabi Cenaze Töreni

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerleri tarafından hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi için Erzincan'da gıyabi cenaze namazı gerçekleştirildi. Namaz, Camii Kebir'de kılındı.

Gıyabi Cenaze Namazı ve Dua

Cuma namazının ardından vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı için saf tuttu. Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu tarafından kıldırılan namazdan sonra, Eygi'nin yanı sıra İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için de dualar edildi.

Sivil Toplum Temsilcisinin Açıklamaları

Diyanet-Sen Erzincan Şube Başkanı Zakir Yıldız, yaptığı açıklamada, siyonist İsrail'in ahlaki değerleri tanımadığını, çocuk, kadın, yaşlı ve hasta demeden bir nesli yok etme çabası içerisinde olduğunu belirtti. Ayrıca, Çanakkale'de büyük zaferler kazanıldığına vurgu yaparak, Gazze'deki mücahitlerin mücadelelerinin İsrail'in sonunu getireceğine inandığını ifade etti.

Erzincan'da, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Erzincan'da, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Erzincan'da, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Erzincan'da, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı.