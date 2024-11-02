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Erzincan'da Bıçaklama Olayında Bir Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da evinin bahçesinde öldürülen kişinin olayına karışan bir şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 17:59
Erzincan'da Bıçaklama Olayında Bir Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da Bıçaklama Olayı

Erzincan'da bir kişinin evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürülmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturmada, 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olayın Ayrıntıları

Jandarma ekipleri, kent merkezine bağlı Soğukoluk köyünde 30 Ekim'de gerçekleşen cinayet üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 30 Ekim tarihinde, evinin bahçesinde komşuları tarafından hareketsiz bulunan Ayhan Sarıkayanın ölümüne neden olan bıçak darbeleri tespit edildi.

Gözaltılar ve Tutuklama

Olay sonrasında jandarma, cinayet şüphelileri olarak Y.Ç, E.K ve S.K'yı gözaltına aldı. Jandarmada yapılan işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç. tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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