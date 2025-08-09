Erzincan'da Çatı Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı

Erzincan'da, Necip Fazıl Caddesi Hamidiye Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin etkili çalışması sayesinde söndürüldü.

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, çevredeki vatandaşların hızlıca ihbarda bulunmasıyla hızla kontrol altına alındı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında binada bulunan vatandaşlar, tedbir amaçlı olarak dışarıya çıkarıldı. Erzincan Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, yangının diğer binalara sıçramaması için anında müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Yapılan müdahale sonrasında yangın, ekiplerin hızlı çalışmasıyla başarıyla söndürüldü.

Erzincan'da 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

