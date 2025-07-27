Erzincan'da Dereye Devrilen Otomobilde 4 Yaralı

4 Kişi Dereye Devrilen Otomobilde Yaralandı

Erzincan'ın Şaip köyü mevkisinde meydana gelen kazada, Osman Ç. (70) yönetimindeki 34 GGU 710 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolundan çıkarak bir dereye devrildi. Kaza sonucunda araçta bulunan dört kişi yaralandı.

Kaza Anı ve Müdahale

Kaza, çevredekilerin hemen durumu fark etmesiyle yetkililere bildirildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan Osman Ç. yanı sıra, araçta bulunan A.Ç. (45), M.Ç. (85) ve N.Ç. (19) ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.