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Erzincan'da Ehliyet Sınavında Kopya Usulsüzlüğü: 3 Şüpheli Yakalandı

Erzincan'daki ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 15:15
Erzincan'da Ehliyet Sınavında Kopya Usulsüzlüğü: 3 Şüpheli Yakalandı

Erzincan'da Kopya Skandalı: Sınavda Usulsüzlük Yapıldı

Erzincan'da gerçekleştirilen ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 3 şüpheli, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-Sınav Merkezi'nde elektronik haberleşme cihazı kullanılarak kopya çekilmesini önlemek amacıyla çalışma yaptı.

Şüpheli E.U. Gözaltında

Sınavda yapılan kontrollerde, kulak içi kopya düzeneği ile usulsüzlük yaptığı ileri sürülen E.U. adında bir aday gözaltına alındı. Şüphelinin üzerindeki aramada, sınav esnasında kopya çekmek için hazırlanan kulaklık, düğme şeklinde gizli kamera, mobil wifi cihazı ve bu cihaza takılı sim kart ile kart görünümünde bir iletişim cihazı ele geçirildi.

Organizatörler de Yakalandı

Ekipler, E.U.'nun kopya düzenlemesini organize eden E.B. ve S.T.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Erzincan'da, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi ile ona yardım eden 2 şüpheli gözaltına...

Erzincan'da, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi ile ona yardım eden 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında, sınav esnasında kopya çekmek amacıyla düzenlenmiş kulaklık, düğme şeklinde gizli kamera, mobil wifi cihazı ve bu cihaza takılı sim kart ile kart görünümünde iletişim cihazı ve bu cihaza takılı sim kart ele geçirildi.

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