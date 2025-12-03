Erzincan'da Engelsiz Kızlar Dünya Engelliler Günü'nde Sahne Aldı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel program

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde özel bir program düzenledi.

Programa Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt, İl Müdürü Serdar Demirci, birim amirleri ve merkezden hizmet alan kız öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, özel bireylerin sahnelediği oratoryo ve tiyatro gösterileri ile devam etti.

Programın ilerleyen bölümünde, engelsiz kız öğrenciler sergiledikleri performanslarla sahnenin gerçek sahibi olduklarını gösterdi.

