Erzincan'da Gece Yarısı İş Yeri Yangını: Kepenkler ve Camlar Kırıldı
Olay ve müdahale
Erzincan'ın Karaağaç Mahallesi'nde gece saatlerinde bir iş yerinde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların yoğun dumanı fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine hızla müdahale edildi.
Yangın, 761. Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Müdahale detayları ve hasar
İş yeri sahibine ulaşılamaması nedeniyle, itfaiye ekipleri zaman kaybetmemek için kepenk kilitlerini ve camları kırarak içeri girdi. Ekipler, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangının çevredeki binalara sıçramasını önledi.
İş yerinde bulunan malzemeler yanarak kullanılamaz hale gelirken, iş yeri tamamen zarar gördü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparak bölgeyi güvenli hale getirdi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olay yerinde detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi.
