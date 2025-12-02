Erzincan'da Gece Yarısı İş Yeri Yangını: Kepenkler ve Camlar Kırıldı

Erzincan Karaağaç Mahallesi'nde bir iş yerinde gece çıkan yangına kepenk ve camlar kırılarak müdahale edildi; itfaiye söndürüp soğutma yaptı, inceleme başlatıldı.