Erzincan'da Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı — Vali Aydoğdu açıkladı

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen toplantıda terör, asayiş, silah ve uyuşturucu operasyonlarına ilişkin detaylı bilanço paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 17:09
Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında Valilikte "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda emniyet ve jandarma ekiplerinin görevleri ve yürütülen operasyonlara ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Vali Aydoğdu'nun değerlendirmesi

Vali Aydoğdu, toplantıda terörle mücadeleden asayiş olaylarına, trafik denetimlerinden aranan şahısların yakalanmasına, göçmen kaçakçılığından uyuşturucuyla mücadeleye kadar tüm birimlerin 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalıştığını belirtti.

Terör ve asayiş faaliyetleri

Terörle mücadele kapsamında ağustos ve eylül aylarında gerçekleştirilen 7 terör operasyonunda 5 şüpheliye adli işlem uygulandığı aktarıldı. Asayiş faaliyetleriyle ilgili olarak ise 461 olay meydana geldiği, kişilere karşı işlenen suçları aydınlatma oranının ise %100 olduğu ifade edildi.

Mal varlığına yönelik suçlar ve arananlar

Vali Aydoğdu, mal varlığına yönelik olaylarda 2024 yılı ağustos ve eylül aylarında 73 olay kaydedildiğini, 2025 yılının aynı döneminde olay sayısının %32 azalarak 49’a düştüğünü bildirdi. Ağustos ve eylülde çeşitli suçlardan aranan 61 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Silah ve uyuşturucu operasyonları

Aydoğdu, "Erzincan ilinde herhangi bir silah kaçakçılığı yoktur" dedi. Ruhsatsız silahla ilgili olarak 19 tabanca, 12 kurusıkı tabanca ve 20 av tüfeği olmak üzere toplam 51 silah ele geçirilmiş, 53 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştır.

2025 yılı ağustos-eylül döneminde ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 3.640 gram esrar, 91 gram bonzai, 3.362 gram metamfetamin, 63 gram Afyon sakızı ve 391 gram skunk bulunmakta olup, toplam 7 kilo 547 gram uyuşturucu madde, 3.352 kök kenevir, 1.017 adet sentetik ecza ve 141 captagon ele geçirilmiştir.

Siber suçlar ve göç

Siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen siber devriyelerde; suç unsuru tespit edilenler arasında 77'si asayiş, 23'ü terör, 19'u güvenlik, 26'sı siber, 1'i narkotik, 2'si kaçakçılık ve 18'i diğer olmak üzere toplam 166 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Kentte geçici koruma altındaki Suriyeli uyruklu kişi sayısının 107 olduğu belirtildi.

Vali Aydoğdu, düzensiz göçmenle mücadeleyi de kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

Toplantıya katılanlar

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba katıldı.

Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu (ortada) başkanlığında "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık (solda) ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba (sağda) katıldı.

