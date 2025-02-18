Erzincan'da Hayır Çarşısı Deprem Bölgelerine Destek Oluyor

Erzincan'da Hayır Çarşısı ile Destek Faaliyetleri Başladı

Erzincan'da, geliri deprem bölgesindeki cami ve Kur'an kurslarına gönderilmek üzere açılan "Hayır Çarşısı", vatandaşların ilgisini çekiyor. İl Müftülüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda hayata geçirilen bu çarşıda, Türkiye Diyanet Vakfı Erzincan Şubesi Kadın Kolları, Kur'an kursu öğreticileri ve kursiyer kadınlar tarafından hazırlanan çeşitli yiyecekler satışa sunuluyor.

Gelirlerin Kullanımı

Çarşıdan elde edilecek gelir, depremden etkilenen illerdeki cami ve Kur'an kurslarına gönderilecek. Bu anlamda, yapılan yardımların önemi büyük bir sosyal sorumluluk olarak belirmektedir.

Emeği Geçenlere Teşekkür

İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci, çarşının gün boyunca açık kalacağı bilgisini vererek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Demirci, "Kış şartlarına rağmen içimizi ısıtan bu güzel hayır çarşısında bulunmak da bizim için ayrı bir mutluluk. Erzincan halkına çok teşekkür ediyoruz. Yardım faaliyetlerimizde her zaman destek oldular. Depremin üzerinden 2 sene geçti. Yaralar sarıldı, sarılmaya da devam ediyor. Biz de küçük bir katkı sunmak istedik." ifadelerini kullandı.

Erzincan'da geliri deprem bölgesindeki cami ve Kur’an kurslarına gönderilmek üzere "Hayır Çarşısı" kuruldu. İl Müftülüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda açılan çarşıda, Türkiye Diyanet Vakfı Erzincan Şubesi Kadın Kolları, Kur’an kursu öğreticileri ve kursiyer kadınlar tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

Erzincan'da geliri deprem bölgesindeki cami ve Kur’an kurslarına gönderilmek üzere "Hayır Çarşısı" kuruldu. İl Müftülüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda açılan çarşıda, Türkiye Diyanet Vakfı Erzincan Şubesi Kadın Kolları, Kur’an kursu öğreticileri ve kursiyer kadınlar tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.