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Erzincan'da İki Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Erzincan'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 22:18
Erzincan'da İki Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Erzincan'da Trafik Kazaları Can Yaktı

Erzincan'da gerçekleşen iki ayrı trafik kazası sonucunda toplamda 5 kişi yaralandı. İlk kaza, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan mevkisinde meydana geldi. Burada, V.K. yönetimindeki 34 UV 4269 plakalı otomobil, yol ortasındaki demir bariyerlere çarptı.

Kazada otomobilde bulunan H.K. (79) ve M.K. (80) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü.

İkinci Kaza Detayları

İkinci kaza ise Erzincan-Erzurum kara yolu Mertekli köyü kavşağında gerçekleşti. Mehmet Ç. tarafından kullanılan 24 ED 961 plakalı otomobil, İkram B. yönetimindeki 24 UA 856 plakalı minibüsle çarpıştı. Bu kazada her iki aracın sürücüleri ile minibüste bulunan L.B. yaralandı.

Tüm yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaların nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzincan'da meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Erzincan'da meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Erzincan'da meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Erzincan'da meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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