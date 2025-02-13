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Erzincan'da Kar nedeniyle Mahsur Kalan Yolcular Kurtarıldı

Erzincan Kemaliye'de yoğun kar nedeniyle mahsur kalan yolcular polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 19:48
Erzincan'da Kar nedeniyle Mahsur Kalan Yolcular Kurtarıldı

Erzincan'da Yoğun Kar Sonrası Kurtarma Operasyonu

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde etkili olan yoğun kar, seyahat edenlerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Yolda kalan bir yolcu otobüsü, Kemaliye-Arapgir kara yolunda kayarak kara saplandı. Bu durum, otobüsteki yolcular için ciddi bir sıkıntı yarattı.

Mücadeleci Kemaliye İlçe Emniyet Amirliği personeli, mahsur kalan yolcuların imdadına koşarak kurtarma çalışmalarına başladı.

Yardım Eli Uzanıyor

Polis ekipleri, otobüste kalan yolcuları güvenli bir şekilde polise araçlarıyla tahliye etti. Kurtarılan yolcular, ilçe merkezinde bulunan konaklama tesislerine yerleştirildi.

Operasyon, yoğun kar yüzünden ulaşımı engelleyen yolcu otobüsünün yerinden çıkarılması ile sonuçlandı. Bu tür olumsuz hava şartlarında, vatandaşların güvenliği için hemen harekete geçen polis ekipleri, takdir topladı.

Bu durum, Erzincan'daki kar yağışının ne denli etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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