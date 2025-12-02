Erzincan'da Kilimli, Beşsaray ve Ağılözü Meraları Yeniden Açıldı

Erzincan'da Kilimli, Beşsaray ve Ağılözü Meraları Yeniden Kullanıma Açıldı

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2025 yılında yürüttüğü mera ıslah projeleri kapsamında Kilimli, Beşsaray ve Ağılözü köylerinde kapsamlı çalışmaları tamamlayarak meraları yeniden vatandaşların kullanımına açtı.

Projeler, hayvancılık için önem taşıyan kaba yem üretimini artırmak, meraları daha verimli hale getirmek ve ekosistemi korumak amacıyla planlandı ve uygulandı. Çalışmalar, kırsal alanlarda sürdürülebilir üretimi desteklemeyi hedefliyor.

İl Müdürünün Değerlendirmesi

Çalışmaları sahada inceleyen İl Müdürü Alper Koçaker, yürütülen ıslah çalışmalarının üretici maliyetlerini düşürdüğünü, yerel hayvancılığı güçlendirdiğini, ekonomik sürdürülebilirliği artırdığını ve kırsalda yaşam standartlarını yükselttiğini belirtti.

Gelecek Planları

Mera ıslah projelerinin 2026 yılında Çatalören, Ergan ve Ahmetli köylerinde devam edeceği bildirildi.

KİLİMLİ, BEŞSARAY VE AĞILÖZÜ KÖYLERİNDE MERALAR YENİDEN KULLANIMA AÇILDI