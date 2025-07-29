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Erzincan'da Kimyasal Gaz Yüklü Tır Devrildi: Trafik Aksadı

Erzincan'da devrilen kimyasal gaz yüklü tır nedeniyle Erzincan-Erzurum kara yolu kısa süreli kapatıldı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 21:50
Erzincan'da Kimyasal Gaz Yüklü Tır Devrildi: Trafik Aksadı

Erzincan'da meydana gelen tır kazası, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kimyasal gaz yüklü olan tır, Erzincan-Erzurum kara yolunda devrildi ve bu nedenle güzergah geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

Tırın sürücüsü ve plakası hakkında henüz detaylı bilgi edinilemezken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hızla olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, tırdan herhangi bir kimyasal gazın sızmadığını tespit etti. Polis, güvenlik önlemleri alarak kara yolunu kısa bir süreliğine trafiğe kapattı, ardından yolu tek şeritten kontrollü olarak tekrar açtı.

Devrilen tırın kaldırılması için çalışmalar devam etmekte.

Erzincan'da kimyasal gaz yüklü tırın devrilmesi sonucu Erzincan-Erzurum kara yolu kısa süreli araç...

Erzincan'da kimyasal gaz yüklü tırın devrilmesi sonucu Erzincan-Erzurum kara yolu kısa süreli araç trafiğine kapatıldı.

Erzincan'da kimyasal gaz yüklü tırın devrilmesi sonucu Erzincan-Erzurum kara yolu kısa süreli araç...

Erzincan'da kimyasal gaz yüklü tırın devrilmesi sonucu Erzincan-Erzurum kara yolu kısa süreli araç trafiğine kapatıldı.

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