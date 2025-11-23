Erzincan'da Kışın Şifa Kaynağı Kestane Tezgâhlarda

Erzincan'da kestane tezgâhlarda yerini aldı; fiyat artışı, besin değeri ve uzman uyarılarıyla haşlama öneriliyor. Günlük tüketim 5 adeti geçmemeli.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 10:04
Havaların iyice soğumasıyla birlikte Erzincan sokaklarında kestane kokusu yeniden yükselmeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle ocaklarını yakan kestaneciler, soğuk akşamlarda vatandaşlara nostaljik bir lezzet sunmaya devam ediyor.

Erzincan’da uzun yıllardır bir kültür hâline gelen kestane tüketimi, özellikle akşam saatlerinde artan ilgiyle birlikte bu yıl da vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Şehrin işlek noktaları olan Dörtyol kavşağı ve sokak kesişimlerinde tezgâh açan satıcılar, havaların iyice soğumasıyla satışların belirgin şekilde arttığını ifade etti. Geçen yıl 100 gramı 80 lira olan kestanenin, bu yıl 100 liraya alıcı bulduğu belirtildi.

Kestaneciler, artık evlerde soba bulunmamasının tüketimi dışarıya yönlendirdiğini söyleyerek, "Gündüz satışlarımız az olur. Ocaklar ikindiden sonra yanar ve talep akşamları yoğunlaşır" dedi.

Kestanenin besin değeri ve sağlık etkileri

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Senanur Canpolat, kestanenin yalnızca lezzetli değil aynı zamanda güçlü bir şifa kaynağı olduğunu belirtti. Kestanenin kansere karşı koruyucu etkisi bulunduğunu vurgulayan Canpolat, şu bilgileri paylaştı:

"Kestane; kalsiyum, magnezyum, manganez, fosfor, çinko ve potasyum gibi mineraller açısından oldukça zengindir. Kan basıncını düzenler, kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. Flavonoidler açısından zengin olduğu için güçlü bir antioksidandır ve serbest radikallerin zararlarına karşı vücudu korur."

Canpolat, kestanenin kolesterol düşürücü etkisi olduğunu, ayrıca B1, B2, B9 ve C vitaminleri içerdiğini belirtti.

Tüketim uyarıları

Diyetisyen Senanur Canpolat, özellikle kilo kontrolü amacıyla kestanenin ölçülü tüketilmesi gerektiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu:

"Üç büyük boy kestane yaklaşık bir dilim ekmeğe eşdeğer kaloriye sahiptir. Bir oturuşta 15 kestane tüketen bir kişi, beş dilim ekmek yemiş gibi olur ve 350 kalori alır. Bu nedenle günlük tüketim 5 adedi geçmemelidir."

Canpolat, kestanenin orta glisemik indeksli bir besin olduğunu hatırlatarak, şeker hastalarının tüketimde dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Pişirme önerisi

Uzmanlara göre kestane birçok şekilde pişirilebilse de en sağlıklı yöntem haşlama. Dyt. Canpolat, haşlamanın hem kalori değerini düşürdüğünü hem de kestanenin nemini artırdığını belirterek, şu önerilerde bulundu:

"Kestane; tavada, fırında, közde veya haşlama olarak pişirilebilir. Ancak en sağlıklısı haşlamadır. Bu durum porsiyon kontrolünü ortadan kaldırmaz, yine ölçülü tüketilmelidir."

