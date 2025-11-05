Erzincan'da Kuş Gribi Önlemleri Sıkılaştırıldı

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Avrupa kaynaklı HPAI artışı nedeniyle açıkta yetiştirilen kanatlıların kapalıya alınması ve diğer önlemler konusunda uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 08:40
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 08:40
Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Avrupa genelinde artan yüksek patojeniteli kuş gribi vakalarına karşı tedbirlerin artırılması gerektiğini açıkladı. Yapılan uyarıda, göçmen kuşların geçiş dönemleriyle eş zamanlı olarak HPAI vakalarında belirgin bir yükseliş gözlendiği vurgulandı.

Risk Değerlendirmesi

Açıklamada, göçmen kuşların virüsü uzun mesafelere taşıyabildiği ve bunun göç güzergâhları üzerindeki sulak alanlar, göl çevreleri ile açık sistem kanatlı işletmeleri için ciddi bulaşma riski oluşturduğu belirtildi. Kasım ayı itibarıyla Avrupa’dan gelen göçmen kuşların Türkiye üzerinden geçecek olmasına dikkat çekildi.

Alınan Tedbirler

Açıkta yetiştirilen kanatlıların kapalı barınak veya kümeslere alınması zorunluluğu getirildi.

Açık alanda yemleme yapılmaması, yemlik ve suluk gibi ekipmanların dış ortamda bulundurulmaması istenildi.

Avcılık faaliyetleri sonucunda elde edilen yabani kuşların canlı veya ölü olarak kümes hayvanlarıyla temas ettirilmemesi gerektiği uyarısı yapıldı.

Uyarı ve Sonuç

Açıklamanın sonunda, alınan tedbirlerin kesintisiz uygulanmasının salgın riskinin azaltılması açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

