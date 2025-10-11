Erzincan'da Motosiklet Bariyere Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzincan'da bariyere çarpan motosikletin Rusya uyruklu sürücüsü Ahtoh C. (40), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 14:46
Kaza, Erzincan - Sivas karayolu Yeni Çevre Yolu'nda meydana geldi

2779 XA 43 plakalı motosiklet, Erzincan - Sivas karayolu Yeni Çevre Yolu'nda bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahtoh C.'nin 2 arkadaşıyla Rusya'dan Kapadokya'ya gittiği öğrenildi.

