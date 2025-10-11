Erzincan'da Motosiklet Bariyere Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kaza, Erzincan - Sivas karayolu Yeni Çevre Yolu'nda meydana geldi

Erzincan'da bariyere çarpan motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü Rusya uyruklu Ahtoh C. (40) hayatını kaybetti.

2779 XA 43 plakalı motosiklet, Erzincan - Sivas karayolu Yeni Çevre Yolu'nda bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ahtoh C.'nin 2 arkadaşıyla Rusya'dan Kapadokya'ya gittiği öğrenildi.

