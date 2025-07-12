Erzincan'da Nefes Kesen Yarasa Kanat Atlayışı

Erzincan'da Yarasa Kanat Atlayışı Hayranlıkla İzledi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen 46. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nde ekstrem sporcusu Cengiz Koçak tarafından gerçekleştirilen "yarasa kanat" atlayışı izleyenleri büyüledi. İkinci gününde yapılan bu heyecan verici etkinlikte Koçak, yaklaşık 1400 metre yükseklikte süzüldü.

Atlayışın Detayları

Kemaliye'nin Gabani bölgesindeki etkinlikte, Cengiz Koçak, 600 metre yükseklikte kurulu olan 6 metre uzunluğundaki özel platforma tırmandı. Bu platforma çıkarken, beraberinde doğa sporcusu Sıtkı Vanlıgil ile birlikte 517 demir basamak içeren "Demir Yol" isimli Via Ferrata parkurunu kullandı.

Buradan yarasa kanat atlayışını gerçekleştiren Koçak, kendisini boşluğa bırakıp hızla aşağı inerek 250 kilometre hızla Karasu Nehri'nin serin sularına iniş yaptı. Nehirde bekleyen bottaki görevlilerin yardımıyla sudan çıkan Koçak, bu nefes kesici atlayışıyla büyük beğeni topladı.

Kemaliye'de Doğa Sporları Festivali

Etkinliği Seyid Ali Parkı'nda izleyen kalabalık, atlayışı cep telefonlarıyla kaydetti. Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, festivalin farklı etkinliklerle devam ettiğini belirterek, "Kemaliye'nin doğa sporları ve kültür alanındaki ismini hak ettiğini" ifade etti. Festivalin daha birçok etkinlikle devam edeceğini vurguladı.

Katılımcılar Davet Ediliyor

Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca da atlayışların hem spor hem de kültür açısından önemine dikkat çekerek, spor ve kültür severleri ilçelerine davet etti. Atmaca, sporcuları ağırlamaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Cengiz Koçak’ın Deneyimi

Cengiz Koçak, "yarasa adam" olarak bilinen sporcu, Kemaliye'deki ilk atlayışını gerçekleştirdiğini belirtti. "Dünyada şu ana kadar 56 ülke dolaştım ama Kemaliye her zaman bir başka. Çok mutlu olduğum anlardan biri burada atlayış yapabilmek," dedi.

İstanbul'dan festivale katılan Bedirhan Uygun, Koçak’ın etkileyici gösterisi öncesinde heyecan duyduklarını belirterek, herkesi bu tür etkinliklere davet etti.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 46'ncısı düzenlenen "Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri"nin ikinci gününde gerçekleştirilen wingsuit exit (yarasa kanat) atlayışı hayranlıkla izlendi. Yarasa kanat atlayışı gerçekleştiren Cengiz Koçak, kendisini boşluğa bırakarak yaklaşık 1400 metre kadar havada süzüldükten sonra paraşütünü açıp Karasu Nehri'nin serin sularına iniş yaptı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 46'ncısı düzenlenen "Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri"nin ikinci gününde gerçekleştirilen wingsuit exit (yarasa kanat) atlayışı hayranlıkla izlendi. Yarasa kanat atlayışı gerçekleştiren Cengiz Koçak, kendisini boşluğa bırakarak yaklaşık 1400 metre kadar havada süzüldükten sonra paraşütünü açıp Karasu Nehri'nin serin sularına iniş yaptı.