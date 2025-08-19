DOLAR
Erzincan'da Rafting Etkinliğinde Taciz İddiası: Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzincan'da Karasu Nehri'ndeki rafting etkinliğinde ortaya çıkan taciz iddiası üzerine bir şüpheli gözaltına alındı; adli süreç devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 00:34
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 00:34
Valilikten Yapılan Açıklama

Erzincan Valiliği, Karasu Nehri'nde bir tur şirketi tarafından düzenlenen rafting etkinliği sırasında sosyal medyada paylaşılan taciz iddiası üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, iddiayı dile getiren vatandaşla iletişime geçildiği ve konunun titizlikle takip edildiğinin bildirildiği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinin, tacize uğradığını belirten vatandaşla görüşerek gelişmeler hakkında bilgilendirme yapacağı ifade edildi.

Tacize uğradığını beyan eden vatandaşın adli makamlara başvurusu üzerine Kemah Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda ilgili şüpheli şahısların gözaltına alındığı ve olayla ilgili adli sürecin devam ettiği kaydedildi.

