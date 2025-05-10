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Erzincan'da Sağlıkçılardan Gazze'ye Destek: Sessiz Yürüyüş Düzenlendi

Erzincan'da hekim ve sağlıkçılar, Gazze'deki zulme dikkat çekmek için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 16:59
Erzincan'da Sağlıkçılardan Gazze'ye Destek: Sessiz Yürüyüş Düzenlendi

Erzincan'da Hekimlerden Gazze İçin Sessiz Yürüyüş

Erzincan'da hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve bu zulme dikkat çekmek amacıyla bir sessiz yürüyüş düzenledi.

Kentteki Ordu Caddesi Saat Kulesi önünde bir araya gelen doktorlar, üniversite öğrencileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla yürüyüşe çıktı. Katılımcılar, Kızılay Meydanı'na kadar ilerleyerek İsrail menşeli markaların isimlerinin yer aldığı kutularla boikot çağrısında bulundu.

"Boykotla Cevap Vereceğiz"

Etkinlikte konuşan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Muhammed Furkan Çoban, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla toplandıklarını belirtti. Çoban, "Bizler bu zulmün finansörlerine, bu katliamın destekçilerine karşı elimizdeki en güçlü silahla, boykotla cevap vereceğiz. Ekonomik boykot, bizim elimizdeki en sade ama en etkili silahtır," dedi.

Gazze'nin güvenliğinin sağlanmadan İsrail'in güvenliğine destek verenlerin karşısında olduklarını vurgulayan Çoban, "İsrail'e destek veren firmaların ürünlerini almamak bir ticaret tercihi değil, vicdani bir duruştur." ifadelerini kullandı.

Her hafta sessiz yürüyüşlerine devam edeceklerini vurgulayan Çoban, "Susarsak, onların feryatları karanlıkta boğulur. Zulmü kanıksamayacağız, alışmayacağız, unutmayacağız ve zalim kim olursa olsun onun karşısında durmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Etkinlik, Filistin'de hayatını kaybedenler için dualarla sona erdi.

Erzincan’da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme...

Erzincan’da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi.

Erzincan’da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme...

Erzincan’da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi.

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