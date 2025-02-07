Erzincan'da Sahipsiz Köpeklere Yönelik Soruşturma Başlatıldı

Erzincan'da Sahipsiz Köpeklere Yönelik Soruşturma

Erzincan Belediyesi, sahipsiz köpeklere dair ortaya atılan iddialar üstüne derhal bir soruşturma başlattığını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, bu iddialarla ilgili olarak veteriner işleri müdürü ve bazı personellerin görevi askıya alındı.

İddialar ve Soruşturma Süreci

Açıklamada, 3 Şubat 2025 tarihinde, sosyal medya ve bazı haber kanallarında sokak hayvanları ile ilgili yayımlanan haber ve görüntülerin ardından gerekli idari ve hukuki süreçlerin hızla başlatıldığı belirtildi. Erzincan Belediyesi, bu süreçte şeffaflık sağlanacağına vurgu yaptı.

Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Soruşturmanın selameti için idari ve hukuki süreç tamamlanıncaya kadar ilgili personeller görevden uzaklaştırılmıştır. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.