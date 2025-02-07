DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.445.135,03 -0,05%

Erzincan'da Sahipsiz Köpeklere Yönelik Soruşturma Başlatıldı

Erzincan Belediyesi, sahipsiz köpeklere yönelik iddialar sebebiyle soruşturma başlattı ve ilgili personelleri görevden uzaklaştırdı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 23:16
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 23:16
Erzincan'da Sahipsiz Köpeklere Yönelik Soruşturma Başlatıldı

Erzincan'da Sahipsiz Köpeklere Yönelik Soruşturma

Erzincan Belediyesi, sahipsiz köpeklere dair ortaya atılan iddialar üstüne derhal bir soruşturma başlattığını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, bu iddialarla ilgili olarak veteriner işleri müdürü ve bazı personellerin görevi askıya alındı.

İddialar ve Soruşturma Süreci

Açıklamada, 3 Şubat 2025 tarihinde, sosyal medya ve bazı haber kanallarında sokak hayvanları ile ilgili yayımlanan haber ve görüntülerin ardından gerekli idari ve hukuki süreçlerin hızla başlatıldığı belirtildi. Erzincan Belediyesi, bu süreçte şeffaflık sağlanacağına vurgu yaptı.

Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Soruşturmanın selameti için idari ve hukuki süreç tamamlanıncaya kadar ilgili personeller görevden uzaklaştırılmıştır. Sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
8 Şubat 2025 Gündemi: Önemli Toplantılar ve Spor Etkinlikleri
2
Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: İş Yeri ve Ev Kurşunlandı
3
Sinop'ta Apartman Bacasında Yangın: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
4
Avrupa Konseyi, Bulgaristan'da Azınlık Hakları Üzerine Eleştirilerde Bulundu
5
Bolu'da Zincirleme Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
6
Tunceli'de Dolandırıcılık Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı
7
Sırp Suç Örgütü Elebaşının Ölümüne Dair Davada Şaşırtan Karar

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak