Erzincan'da Savunma Sanayi Yatırımları Çalıştayı Gerçekleştirildi

Erzincan'da Savunma Sanayi Yatırımları Çalıştayı

Erzincan, Türkiye'de savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin katılımı ile önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Çalıştayda, savunma sanayinin geleceği ve yatırım fırsatları masaya yatırıldı.

Vali Hamza Aydoğdu'nun Açıklamaları

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, günümüz dünyasında teknolojiyi üretmenin ve katma değer sağlamanın önemine dikkat çekti. Aydoğdu, "Dünyayı yöneten şirketlerin yüzde 50’sinden fazlası son 10 yıl içerisinde kurulmuştur. Eğer bilgiyi katma değere dönüştüremezsek, ayakta kalma şansımız yok," ifadelerini kullandı.

İnsan Kaynağının Önemi

Aydoğdu, bir milletin en büyük servetinin insan kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Kendi gücümüzün mutlaka farkına varmalıyız. Bilgi ile donanmış gençlerin sayısını artırmalıyız," dedi. Bu bilinçle hareket edildiğinde ülkenin daha ileri noktalara ulaşacağının altını çizdi.

3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı'nın Vurgusu

3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, savunma sanayisinin gelecekte daha da parlayacağına inandığını belirtti. Türkiye'nin geleceğini şekillendirmek için mevcut durumu en iyi bilen analizlere ihtiyaç olduğunu kaydederek, "Bugün burada başlattığımız bu çalışma tarihe not düşecek bir önem taşıyor," dedi.

Çalıştayın İçeriği ve Katılımcılar

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Yunus Babacan yaptığı çalıştayda, "Geleceğin muharebe ortamı analizi ve savunma sanayi parametreleri" konuları üzerinde duruldu. Ayrıca, önemli savunma sanayi kuruluşları olan ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, ASELSAN, STM ve BİTES yetkilileri de sunum yaptılar.

Çalıştaya, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

Türkiye'de savunma sanayisinde faaliyet yürüten firmaların yöneticilerinin katılımıyla Erzincan'da "Savunma Sanayi Yatırımları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Türkiye'de savunma sanayisinde faaliyet yürüten firmaların yöneticilerinin katılımıyla Erzincan'da "Savunma Sanayi Yatırımları Çalıştayı" gerçekleştirildi.