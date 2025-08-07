Erzincan'da SUV Aracın Çarptığı 23 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Erzincan'da Trafik Kazası: 23 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Erzincan'da, Erzincan-Erzurum kara yolu Saztepe mevkisinde meydana gelen üzücü bir kaza, 23 küçükbaş hayvanın telef olmasına sebep oldu. H.M.Ç. idaresindeki 25 ADZ 850 plakalı SUV tipi araç, yolun karşısına geçirilmeye çalışılan sürüye çarptı.

Olay Yeri ve Müdahale

Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından, telef olan hayvanların yanı sıra, aracın da hasar gördüğü belirlendi.

Güvenlik Önlemleri

Güvenlik güçleri, kaza yerinde gerekli önlemleri alarak, hasar gören araç ile telef olan koyunların kaldırılmasını sağladı. Üzücü olay, hayvanların sahipleri için büyük bir kayıp anlamına geliyor.

