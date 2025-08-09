Erzincan'da SUV Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Erzincan'da meydana gelen korkunç bir trafik kazasında, 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kaza, Erzincan-Sivas kara yolu üzerindeki Akmeşe köyü mevkisinde gerçekleşti.

Kaza, S.G. (38) yönetimindeki 16 BRD 099 plakalı SUV tipi aracın takla atması sonucu yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile birlikte A.G. (9), A.N.G. (30) ve E.E.G. (6) ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan A.G. hastanede hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan E.E.G. ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

