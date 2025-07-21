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Erzincan'da Takla Atan Araçta 6 Kişi Yaralandı

Erzincan'da takla atan hafif ticari araçta 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralıların durumu kritik değil.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 11:33
Erzincan'da Takla Atan Araçta 6 Kişi Yaralandı

Erzincan'da Feci Kaza: 6 Yaralı

Erzincan'da meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, yoldan çıkarak takla atan bir hafif ticari araçta 6 kişi yaralandı. Olay, 25 yaşındaki Hüseyin T. tarafından kullanılan 33 ED 201 plakalı aracın, Erzincan-Sivas kara yolunun Kova köyü mevkisinde yoldan çıkarak devrilmesiyle gerçekleşti.

Kaza Anı ve Müdahale

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralananlar arasında 2 çocuk da bulunuyor: C.T. (9), K.T. (10).

Yaralıların Durumu İyi

Kazada yaralanan diğer kişiler arasında E.T. (32), Z.T. (30), H.T. (17) yer alıyor. Yaralılar, ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan ilk kontroller sonucunda yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Erzincan'da yoldan çıkıp takla atan hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza yerine...

Erzincan'da yoldan çıkıp takla atan hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

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